Gudmundsson, domani il processo: c’è serenità e lui si allena in Islanda

Domani e venerdì saranno due giornate importanti per Albert Gudmundsson. Il numero 10 della Fiorentina affronterà il processo che lo vede protagonista per cattiva condotta sessuale. La Nazione ha fatto il punto sull'arrivo del fantasista ex Genoa nel suo paese natale.

Ad accoglierlo all'aeroporto c'era il padre, Gudmundur Benediktson, ex calciatore e adesso telecronista sportivo della nazionale islandese. Famoso per le sue esultanze a Euro 2016. Saranno due giornate intense, non ci sono dubbi ma sia da parte dell'entourage del giocatore che dalla Fiorentina, vige il massimo riserbo ma anche tanta serenità per la situazione.