Gudmundsson, Carboni e Belotti: il mercato si stappa, ma serve la quadra

Il tentativo della Fiorentina per Valentin Carboni, talento classe 2005 di proprietà dell’Inter in prestito al Monza, passato nella scuderia di Alessandro Moggi (l’intermediario dell’affare Ruben Vargas con l’Augsburg) ha dato il via agli ultimi, frenetici giorni di mercato in casa viola. La stessa richiesta, 30 milioni, è stata fatta anche per Albert Gudmundsson del Genoa, e parallelamente si è tornati anche a parlare con la Roma per Belotti, un affare che farebbe felicissimo il Gallo, posto che si trovi una via d'uscita per Nzola. Lo scrive La Nazione.