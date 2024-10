Gud si è preso la Fiorentina: in casa un gol ogni 43′, ora manca in trasferta

Albert Gudmundsson fa volare la Fiorentina . Non c'è bisogno dei numeri per osservarlo, basta guardare il campo. La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola dedica un approfondimento all'islandese, che domani conoscerà la sentenza del tribunale del suo Paese per il processo su cattiva condotta sessuale. Nel frattempo ha trovato il modo di prendersi la Fiorentina: tre gol segnati in due partite al Franchi e un'intesa crescente.

Sciolto

L'attaccante non è sembrato per nulla condizionato dal verdetto in arrivo dall'aula e al Franchi ha trovato già tre reti contro Lazio e Milan, a conti fatti decisive. Viaggia a una media di una rete ogni 43' e per Firenze è già il numero 10 perfetto. E se si sbloccherà in trasferta sarà tutto diverso. Palladino l'ha scelto anche come primo rigorista, con gerarchie pubbliche e definite.