Guai per Pulgar in Cile: arriva la denuncia da parte di una giovane donna

Il calciatore sarebbe coinvolto insieme ad un gruppo di amici in un incidente denunciato da una giovane donna, che si è recata in Procura, ha fatto registrare le sue condizioni e formulato una denuncia per l'evento verificatosi nella proprietà di Pulgar, senza menzionare direttamente l'atleta. I carabinieri hanno riferito che non ci sono reclami contro il giocatore, ma che la situazione si è verificata nella sua proprietà. Le responsabilità rimangono ancora da stabilire, mentre le indagini continuano.