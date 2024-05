Guai a sottovalutare il Cagliari. E Italiano ricorda il 4 a 1 contro la Samp

Una sfida, quella contro il Cagliari, che la Fiorentina non può permettersi di perdere e che anzi, sarebbe meglio vincere per privare di qualsiasi significato l’ultima e difficile partita di Bergamo con l’Atalanta. Ai viola infatti mancano due punti per blindare l’ottavo posto e non a caso alla ripresa degli allenamenti Italiano ha insistito parecchio su questo tasto. «La preoccupazione c’è — ha detto ieri Italiano a margine del premio ritirato a Coverciano — le finali sono decise da dettagli. Loro hanno grandissimo carattere, hanno superato l’Aston Villa. Abbiamo bisogno ancora di punti in campionato e poi penseremo alle strategie per la sfida di Conference. Il mio futuro verrà dopo». Massima concentrazione in Sardegna quindi, senza illudersi di trovare una squadra rilassata e distratta per la salvezza ottenuta. Del resto basta pensare a quanto successe alla fine della prima stagione di questo ciclo, quando i viola rischiarono di compromettere la classifica perdendo 4-1 a Marassi contro una Sampdoria già salva. Una lezione che il mister ha ricordato ai suoi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.