Graziani: “Kean il nostro piccolo Lukaku. Palladino bravo a ricredersi”

Storico doppio ex di Torino e Fiorentina, Ciccio Graziani ha parlato a La Nazione di alcuni aspetti della sfida di oggi: "Kean è imprescindibile per questa squadra, si è visto anche a Genova. Kouamé ha fatto quello che ha potuto, Beltran si muove bene da seconda punta. Ma Kean per noi è un piccolo Lukaku: lotta, sgomita, combatte e segna". Su De Gea pochi dubbi: "Non me lo aspettavo arrugginito. Se uno è bravo rimane tale. E' un fuoriclasse, dove solo ritrovare i movimenti. Adesso è tornato il portiere che conoscevamo, e oggettivamente fa la differenza". Su Palladino invece solo elogi: "E' stato bravo e intelligente a capire che non aveva i giocatori giusti per giocare con la difesa a tre. Biraghi, ad esempio, non poteva fare il terzo di sinistra".