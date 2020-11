Graziani: “Fiducia a Vlahovic, lasciate perdere Balotelli. Pedro? In due non lo vedevano…”

L’ex attaccante e opinionista Ciccio Graziani ha rilasciato un’intervista a La Nazione.

“Balotelli? Lasciatelo perdere, ha avuto troppe occasioni. Prandelli lavori con quelli che ha, sono più affidabili e non sono inferiori”. Graziani sceglierebbe Vlahovic per fisico e capacità di dare punti di riferimento: al serbo ha pure dato qualche consiglio tempo fa. La colpa, argomenta l’ex bomber, non è solo degli attaccanti quando il gol non arriva: andare in campo sapendo che se si sbaglia si va a sedere è difficile, serve più fiducia. Arriva anche un paragone con Pazzini, che, finito nel mirino della critica, andò via e poi esplose. “Cutrone? Non spenderei tutti quei milioni, ma può arrivare a valerli, è fastidioso”. Kouamé invece è considerato il più affidabile, non da attaccante ma da seconda punta, ma vale anche per lui il discorso della fiducia. E Pedro? “E’ un rischio, se fa di nuovo male sono 16 milioni buttati. Due allenatori non lo vedevano, vorrà pur dire qualcosa…”

