Gratitudine e affetto: così Palladino sfida parte del suo cuore

Raffaele Palladino è pronto ad affrontare il suo passato, sfidando il Monza , squadra dove ha iniziato la sua carriera da allenatore. Palladino, originario di Mugnano di Napoli, aveva debuttato con le giovanili del Monza, per poi essere promosso in prima squadra dopo l’esonero di Giovanni Stroppa il 13 settembre 2022.

La sua avventura in Brianza iniziò in modo spettacolare, battendo la Juventus 1-0 e registrando ulteriori vittorie contro Sampdoria e Spezia, diventando l’allenatore con più punti nelle prime tre partite sotto la gestione Berlusconi. Il suo Monza, rivelazione della stagione, si piazzò all’undicesimo posto in Serie A con 51 punti in 32 gare. Palladino, riconosciuto anche come tecnico del mese dalla Lega, rimarrà sempre nel cuore dei tifosi monzesi, che lo ricordano con affetto e gratitudine. Lo riporta il Corriere dello Sport.