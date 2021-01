Grandi manovre a centrocampo: anche Pulgar può salutare. Arrivano Maleh e Torreira?

Il centrocampo della Fiorentina può cambiare volto in questa finestra di mercato. Oltre a Duncan, cercato dal Torino e non solo, è più vicino anche l’addio di Pulgar: il sondaggio più concreto è quello del Leeds United di Bielsa. In Inghilterra si continua a dare in partenza Torreira, pronto a lasciare l’Atletico Madrid, dove è in prestito dall’Arsenal. Dopo aver rifiutato il Torino, è in attesa di una proposta della Fiorentina. Intanto, il club viola punta a chiudere con il Venezia per Maleh in prestito con obbligo di riscatto. Lo scrive La Nazione.

