Grande attesa per la Fiorentina Femminile: domani la sfida all’Ajax

La Fiorentina Femminile, guidata da mister De La Fuente, ha approfittato della giornata di ieri per visitare Copenaghen e allentare la tensione in vista del match di domani contro l’Ajax, che rappresenta il penultimo ostacolo prima della fase a gironi di Champions League. La campagna danese è iniziata positivamente con la vittoria per 1-0 contro il Brondby, grazie al gol di Agnese Bonfantini, che ha permesso alla squadra di accedere alla finale del mini torneo.