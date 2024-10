Gosens un leone in gabbia, Palladino studia nuove soluzioni per lui

Uno dei temi di questo inizio di stagione in casa viola è la posizione in campo di Robin Gosens. Il tedesco è diventato subito una certezza per Palladino, ma il suo passaggio come terzino sinistro nella difesa a 4 sembra limitarlo offensivamente. L'ex Union Berlino ha bisogno di campo, per questo secondo Repubblica una delle soluzioni di Palladino potrebbe essere quella di alzarlo nel 4-4-2 e schierare Biraghi dietro di lui. Oppure tornare alla difesa a 3 in alcune gare. Da monitorare anche le situazioni di Kayode e Quarta, fondamentale con Italiano ma finiti in disparte con Palladino. Le prossime partite saranno cruciali per loro