Gosens, testa e calcio. La Fiorentina si gode il suo… psicologo del gol

Pur tedesco, Robin Gosens in Italia si sente a casa. Non è un mistero, visto che ha desiderato di tornare nel Belpaese a ogni costo dopo l'esperienza all'Union Berlin. Ora la Fiorentina se lo gode, soprattutto per una forza mentale che va di pari passo con quella fisica.

Psicologo prima che calciatore

L'ex Atalanta, è un fatto noto, si è laureato recentemente in psicologia e ha nei piani di aprire uno studio per aiutare gli sportivi. Un leader vero, scrive Repubblica, da mentalità vincente e da chi alza l'asticella evitando di nascondersi. La consapevolezza che un gruppo così deve sognare. In campo fa sentire la propria presenza sempre, vuole incidere, già tre gol con la Fiorentina, pur adattandosi. Ma rinunciare a un po' di gloria personale per il bene della squadra non è un problema. Oggi Gosens fa il terzino puro, con alternative Biraghi e Parisi.