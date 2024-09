Gosens rovina la festa al Monza. Dopo la sosta Palladino vuole la sua Fiorentina

Come scrive Tuttosport, è una Fiorentina vietata ai deboli di cuore e pure a chi ama il bel gioco fatto di idee e identità. Però non molla mai e, visto come si erano messe le cose contro il Monza, avanti di due gol nella prima mezz'ora, Raffaele Palladino, da buon ex, può tenersi stretto il punto raccolto grazie al gol di Moise Kean e all'incornata di Gosens allo scadere. Non era così, insomma, che il Monza avrebbe voluto festeggiare il suo 112° compleanno caduto ieri. «Nella ripresa abbiamo smesso di giocare - evidenzia Nesta - certe gare vanno “uccise”, ci manca un po’ di personalità». Palladino, dal canto suo, predica pazienza: «C’è da migliorare ed è compito mio, ma niente paragoni con il passato. Sono soddisfatto del mercato, dopo la sosta vedrete una Fiorentina più pronta». Tutta Firenze si aspetta di vedere una Fiorentina diversa dopo la sosta, che arriva proprio nel momento giusto.