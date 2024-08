Gosens oggi a Firenze. Palladino avrà finalmente il suo nuovo esterno

Erano otto (Kean, Colpani, Pongracic, Richardson, De Gea, Gudmundsson, Adli e Moreno) e con l’ultimo giorno di trattative il totale è arrivato a undici: sono gli acquisti nel mercato estivo della Fiorentina che nell’ultimo giorno disponibile ha piazzato, oltre ai colpi Cataldi, Bove, anche quello di Robin Gosens, un altro che a dispetto delle congetture fatte non era mai sparito dal radar della Fiorentina. Nelle ultime ore del mercato, come scrive il Corriere dello Sport, è tornata alla carica, prendendo il terzino con un investimento da otto milioni di euro (0,5 per il prestito più 7,5 per l’obbligo di riscatto): l’ex atalantino e ormai ex Union ha svolto le visite mediche ieri a Berlino e poi ha preso la strada di Firenze.