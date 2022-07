Gori, una squadra punta l’attaccante ma la Fiorentina si oppone

Come riportato dalla Nazione, l'Ascoli avrebbe intenzione di puntare forte su Gabriele Gori. Il giovane attaccante viola ha fatto molto bene in ritiro e potrebbe fare esperienza altrove per poi tornare in prima squadra. Detto ciò, la Fiorentina si oppone ad una sua cessione. Vedremo se Italiano lo valuterà nelle prossime amichevoli. L'addio, quindi, è rimandato a dopo l'Austria.