Goretti subito all’opera: lui avrà il compito di monitorare il mercato italiano

«Identikit chiari per il 3-4-3». Iniziano più o meno tutte così le riunioni di mercato tra Roberto Goretti, il nuovo dt della Fiorentina nonché la figura che - più delle altre - in questa fase sta gestendo le operazioni in entrata del club, e i tanti procuratori che l’area tecnica ha fin qui incontrato con l’obiettivo di garantire in tempi rapidi a Raffaele Palladino i primi rinforzi.