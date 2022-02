Gonzalez torna ‘Speedy’: Italiano gli chiede i goal per l’Europa

Contro l’Atalanta Gonzalez è stato una spina nel fianco della difesa di Gasperini, adesso Italiano gli chiede di portare più goal alla causa

Speedy Gonzalez è tornato, almeno la sua versione più imprendibile - si legge sul Corriere Fiorentino. Il talento argentino con il numero 22 continua a mancare nel tabellino dei marcatori (l’ultimo centro con il Cagliari, il 24 ottobre), ma negli ultimi tre successi raccolti dai viola c’è molto del suo estro e della sua velocità. Contro l’Atalanta Gonzalez è stato una spina nel fianco della difesa di Gasperini. Non ancora precisissimo sotto porta come si chiede a un finalizzatore, ma certamente letale in fase di assistenza per il gol vittoria di Piatek .

Un segnale rassicurante per Italiano che aveva chiesto un maggior numero di reti ai suoi esterni, considerati più attaccanti che uomini di fascia e per questo chiamati anche a portare in dote parecchi gol. Dopo qualche prova opaca a inizio anno, il Gonzalez delle ultime partite sta tornando a essere quel funambolo del quale Firenze si era subito invaghita, non solo per la cifra record legata al suo arrivo (23 milioni più 4 di bonus, l’acquisto più costoso della storia del club). Garra e temperamento da leader, talvolta difficili da contenere nelle reazioni a caldo, ma esclusivamente figlie della generosità. Per niente appesantito da un attacco orfano di Vlahovic, forte di una ritrovata condizione fisica. Adesso è chiamato a trovare quella continuità di prestazioni mancata nella prima parte d’annata. Con un Gonzalez così l'Europa diventa ancora più raggiungibile.