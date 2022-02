L’ultimo step per il salto di qualità: più gol dagli esterni

Crescono Gonzalez e Sottil, ancora in rodaggio Ikoné

"Italiano, come aveva richiesto in estate, adesso ne ha ben cinque pronti a darsi il cambio: Gonzalez, Sottil, Ikoné, Saponara e Callejon. D’altronde il gioco del tecnico viola, specie in attacco, è dispendioso sia a livello fisico che mentale. Servono sempre forze fresche, ricambi che permettano di mantenere alto e costante il pressing. A chi agisce sugli esterni - si legge sul giornale - è stato chiesto un cambio di marcia e a giudicare dalle ultime prestazioni, è stato messo il piede sull’acceleratore. Sia Gonzalez che Sottil, titolari nelle ultime due sfide contro Spezia e Atalanta in campionato insieme a Piatek, hanno offerto prestazioni di maturità e concretezza. Accelerazioni, sacrificio, uno contro uno, assist, ribaltamenti di fronte. L’ulteriore salto di qualità arriverà quando anche gli esterni saranno più continui sotto porta.