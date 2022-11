Gonzalez torna in Argentina. Dalla società serviva più chiarezza sul caso

Chi si aspettava per oggi un nuovo confronto chiarificatore tra NicoGonzalez e la Fiorentina, con Italiano protagonista, nel giorno della ripresa dei lavori al centro sportivo dopo due settimane di stop è destinato a rimanere deluso. L'esterno viola tornerà infatti in Argentina per circa dieci giorni, tempo nel corso del quale il giocatore avrà l’opportunità di effettuare un blitz a casa per smaltire alcuni giorni di vacanza rimasti in arretrato e di osservare "un periodo di riposo attivo". La concessione è arrivata dalla società dopo il colloquio a cena tra Gonzalez e Barone.