Gonzalez titolare? Italiano deciderà oggi

Nico Gonzalez, insieme agli altri sudamericani è rientrato soltanto ieri in gruppo. Italiano oggi deciderà se farlo partire titolare o meno

Nico Gonzalez è rientrato soltanto nella giornata di ieri sera, come gli altri sudamericani, in gruppo. Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano si prenderà ancora la giornata di oggi per decidere se farlo partire dal 1' minuto o meno. Il primo allenamento l'ha svolto nella giornata di ieri alle 20:30. La tentazione è quella di mandarlo in campo. Contro l'Atalanta, lo scorso settembre, dopo la sosta, fu lui l'unico sudamericano a scendere in campo. L'argentino non è rientrato i debito di forze ed è a caccia del suo primo gol in trasferta con la maglia della Fiorentina. Sottil scalpita fresco di rinnovo, mentre la corsia di destra sembra destinata a Callejon. Dunque sarà Italiano a prendersi tutta la giornata di oggi e fare le sue valutazioni.