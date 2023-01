Gonzalez rende il bicchiere mezzo pieno: la viola sulle spalle di Nico e Jack

La scintilla è data, il bicchiere è finalmente mezzo pieno: con Gonzalez la Fiorentina può essere protagonista di una seconda parte di stagione fuori dall'anonimato. Anche se la fase realizzativa rimane deficitaria e la dirigenza esclude interventi sul mercato in tal senso, aumentando i rimpianti. Ora un risultato negativo contro il Torino in Coppa Italia potrebbe dare la mazzata ai viola, mentre una vittoria, magari proprio grazie a Gonzalez e Bonaventura, gli elementi migliori in rosa, lancerebbe la volata di febbraio verso tre obiettivi ancora tutti in piedi. Lo scrive Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino.