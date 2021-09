Gonzalez, Quarta, Pulgar: tutti convocati, ma nessuno titolare

Pulgar, Quarta e Gonzalez in ritardo a Bergamo: Sottil e Callejon saranno i due esterni in campo dal primo minuto

Il Corriere dello Sport scrive dei tre sudamericani rientrati in ritardo in Italia: Nico Gonzalez, Martinez Quarta e Pulgar. I tre sono stati convocati, ma l'impiego è tutto di verificare. Per quanto riguarda l'esterno, la possibilità che giochi dall'inizio contro l'Atalanta pareva inizialmente piuttosto remota. Chance poi annullata definitivamente a causa dell'arrivo nella notte appena trascorsa nell'albergo che ospita la Fiorentina a Bergamo per via del ritardo accumulato dall'aereo che prima da Buenos Aires lo ha portato a Madrid e da lì a Milano. Ciò non toglie che stamani Italiano parlerà sia con Gonzalez che con Quarta e chiederà loro la disponibilità immediata per il mini allenamento di ritiro in attesa del match serale, quindi valuterà con medico e preparatori atletici la decisione di riservare loro un pezzo di partita. Il posto accanto a Callejon e Vlahovic sarà di Sottil.