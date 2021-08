Gonzalez, Primo test superato. Adesso Roma attende…

L'attaccante argentino si è presentato benissimo a Firenze, realizzando sia gol che assist nel primo match ufficiale di questa stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il vero match d'avvio per la Fiorentina sarà settimana prossima alla prima giornata di campionato contro la Roma. Però quello che Nico Gonzalez ha dimostrato è sicuramente un buon antipasto per i tifosi viola. Tante giocate, efficacia e gol nei sessantacinque minuti di venerdì, nella partita di Coppa Italia contro il Cosenza. Ha subito dimostrato di cosa è capace, senza sentire il peso dell'alto prezzo con cui è stato pagato dalla società gigliata, 27 milioni di euro. Dopo aver fatto una prima gran partita in Coppa dunque, l'attaccante argentino proverà a ripetersi anche nel match di Roma contro la squadra di Mourinho. Un aspetto positivo è l'intesa che si è creata, fin da subito, con i compagni di squadra. Primo fra tutti Vlahovic, i quali hanno duettato spesso durante la partita, iniziando con assist di Nico e gol del serbo, dopo solo quattro minuti di gioco. Se il mercato non farà scoppiare la coppia prematuramente, per Firenze, c'è sicuramente aria di divertimento per questa stagione 2021/2022. Il livello cresce di pari passo con la curiosità.