Gonzalez, più pagato della storia viola non per caso: il fulmine fa la differenza

L'argentino è stato decisivo a BOlogna

"Non si è il giocatore più pagato della storia viola per caso". Così La Gazzetta dello Sport quest'oggi parla di Nico Gonzalez , rileggendo la sua super gara contro il Bologna e ricordando il prezzo del suo arrivo a Firenze: 23 milioni più 4 di bonus semplici da girare allo Stoccarda.

Una stagione fin qui travagliata la sua, tra squalifiche, viaggi intercontinentali, covid e recuperi: in totale appena sette partite da titolare. Con Vlahovic è nata un'intesa spontanea, dentro e fuori dal campo. Diamante il serbo, un fulmine l’argentino, tanto per trasferirli in emoticon.