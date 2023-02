Gonzalez mette la Juve nel mirino: ora la Fiorentina si aggrappa a lui

La certezza della Fiorentina si chiama Nico Gonzalez: recuperato dall'infortunio, sta ritrovando continuità ed è lui che ha garantito ai viola l'ultimo punto in trasferta con un super gol sul campo della Lazio. Da lì, due sconfitte casalinghe in campionato contro Bologna e Torino, mentre adesso è la Juventus ad attendere i viola. Juve alla quale Gonzalez ha già segnato, su rigore, nel maggio dell'anno scorso, nella partita che sancì il ritorno in Europa e che ancora oggi è l'ultimo successo ottenuto contro una big. Sono sei le marcature stagionali, se si aggiungono quelle europee. Sempre troppo poco per un calciatore del suo valore che ha una gran voglia di dimostrare di poter fare la differenza, ma che è stato spesso frenato dalle condizioni fisiche.