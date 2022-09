Gonzalez, irrinunciabile per Italiano e per Scaloni: che numeri in pochi minuti

Irrinunciabile. Per Scaloni, per Italiano, non cambia secondo il Corriere dello Sport. Honduras e Giamaica non sono avversari irresistibili, ma non appena ha saputo che la tallonite era rientrata, il ct albiceleste non ha perso tempo e ha chiamato subito Nico Gonzalez. Del resto, nonostante sia stato fermo un mese, il numero 22 viola è l'unico giocatore a quota 2gol in questo inizio di stagione nella rosa della Fiorentina. E forse non è un caso se 7 dei 9 punti fatti fino ad ora sono stati conquistati con lui in campo. Questa stagione dovrebbe essere quella della sua affermazione e crescita in viola perché è chiamato a segnare di più rispetto all’anno scorso e a diventare davvero decisivo a Firenze, viste le sue qualità. Ha fatto discutere la dedica a Torreira, ma per la società, si legge, era un omaggio alla famiglia in tribuna. A Italiano questo interessa poco, purché ci siano altri gol da festeggiare con chi vuole.