Gonzalez, se il buongiorno si vede dal mattino…I tifosi viola sognano

Nico Gonzalez è la vera sorpresa di queste prime partite della Fiorentina. Forte, aggressivo e dinamico, ha già incantato la tifoseria viola

L'esterno argentino è il più grande investimento della Fiorentina di tutti i tempi (27 milioni). Certo, ci vorrà del tempo, però le prime impressioni sono ottime. Gonzalez veniva dalla grande prova in Coppa Italia contro il Cosenza con gol e assist. Domenica è stato votato tra i migliori in campo nella partita dell'Olimpico. Non una semplice rassicurazione sotto l'aspetto economico, perché difficilmente si sono visti in passato giocatori che, appena arrivati nel campionato italiano, così tanto nel vivo del gioco.

Per Vincenzo Italiano è sicuramente uno degli insostituibili ed è una pedina importante anche per il futuro della Fiorentina, per ripartire con ambizione e ottimismo. Forte, aggressivo e dinamico, ovviamente in senso calcistico, ha convinto subito anche per duttilità. Infatti la Fiorentina, dopo esser rimasta in dieci nella sfida di domenica, Italiano l'ha affiancato a Vlahovic come punta centrale ed ha espresso una prestazione comunque molto importante e positiva. Lo riporta il Corriere dello Sport.