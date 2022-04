Gonzalez fra i migliori U23 d’Europa: è nella Top 11 dello scorso turno

Nico Gonzalez continua nella sua crescita. Il gol all'Empoli gli è valso l'inserimento nella Top 11 settimanale della piattaforma Delphlyx

Sul Corriere Dello Sport oggi in edicola troviamo un riferimento anche a Nico Gonzalez della Fiorentina, match winner del derby con l'Empoli. L'argentino, che ha una storia particolare, figura fra i top europei dello scorso turno di campionato. La piattaforma Delphlyx, dedicata allo scouting nel mondo del calcio, ha selezionato gli undici migliori dei vari campionati europei e fra loro figura anche l'esterno viola. L'ex Stoccarda è in buona compagnia, visto che nel centrocampo a quattro in cui è inserito ci sono Pedri, Janelt e Diaby, con un attacco composto da Mbappé e Felix. Mica male. Si tratta ovviamente solo di una proiezione, ma Gonzalez è l'unico esponente della Serie A, segno di una crescita conclamata anche dai numeri.