Gonzalez fondamentale, ci guadagna Jovic: ecco la coppia che doveva essere

Dopo tanta sfortuna, non c'era modo migliore di tagliare il traguardo delle 50 presenze con la Fiorentina per Nico Gonzalez, a segno con il rigore decisivo nella gara contro il Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea l'esultanza con sorriso e lo stemma viola indicato ai tifosi, segno di coinvolgimento. Italiano lo definisce fondamentale, soprattutto per la scarsa vena realizzativa della Fiorentina, della quale continua ad essere tra i cannonieri stagionali nonostante lo scarsissimo impiego: 5 reti, come Cabral ma in soli 404 minuti, più di lui solo Jovic a 7.