Gonzalez e San Siro, il bilancio dice 0 gol. Ma la storia sabato può cambiare

Vincenzo Italiano tira un sospiro di sollievo: sono rientrati anche gli ultimi nazionali e, pur con il pochissimo tempo a disposizione, da ieri ha iniziato a preparare con tutto il gruppo la sfida di domani a San Siro contro il Milan: un esame-verità per la Fiorentina che, in caso di vittoria, raggiungerebbe i rossoneri in classifica e si proietterebbe in piena zona Champions. Il tecnico viola invita a volare bassi, ma l'obiettivo ingolosisce assai. Quindi, a meno di cause di forza maggiore, non si priverà del suo giocatore più forte che sta disputando la migliore stagione da quando è a Firenze: sarà ancora Nico Gonzalez, 8 reti e due assist in 15 gare fra campionato e Conference, a trascinare la squadra. L'argentino con il 10 sulle spalle è il capocannoniere viola e domani avrà una motivazione in più: sfatare la maledizione del Meazza, stadio in cui non è ancora riuscito ad assaporare la gioia del gol. Fin qui ha trafitto tutte le big, Inter, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e il Milan proprio nell’ultimo confronto, il 4 marzo, vinto dai viola 2-1 grazie anche al suo rigore, vera specialità della casa considerando che dal dischetto Nico Gonzalez si è dimostrato infallibile: 17 fatti su 18 battuti, una precisione che rasenta il 95%. L’unico errore risale ai tempi in cui militava nello Stoccarda. Da quando gioca in Serie A l’argentino non ne ha sbagliato uno, confermandosi preciso e glaciale. Pure nell’ultima partita prima della sosta era stato decisivo dal dischetto, regalando alla Fiorentina il 2-1 definitivo sul Bologna e permettendole di tornare a vincere dopo tre ko di fila. Appena rientrato dagli impegni in Nazionale contro Uruguay e Brasile (74’ complessivi giocati) Gonzalez ieri ha subito lavorato in campo insieme ai compagni, a conferma della sua disponibilità e della sua voglia di esserci domani sera, passando dal Maracanà a San Siro. Una sfida che dà il via all’ennesimo tour de force in cui la Fiorentina sarà impegnata tra campionato, Coppa Italia e Conference (giovedì Firenze ospiterà il Genk e il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica si è riunito per gestire l’arrivo di numerosi tifosi belgi). Ora però la priorità si chiama Milan e Nico Gonzalez punta a sfatare uno dei suoi ultimi tabù. A riportarlo TuttoSport