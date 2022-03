Gonzalez, derby argentino: vuole far mangiare fiele a Lautaro Martinez e Correa

Italiano gli chiede più gol: a partire dalla gara contro l'Inter

Per lui sarà una specie di derby d’Argentina: l’obiettivo è far masticare fiele a Lautaro Martinez e pure a Joaquin Correa, rientrato dopo il problema al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. C’è da mandare un messaggio al Ct Scaloni in chiave Mondiale ed è per questo che serve di più. All’andata, fu proprio Nico “Speedy” Gonzalez uno dei pericoli più complicati da arginare per l’Inter: fu suo il primo tiro in porta, dopo soli 67 secondi, suo l’assist per il momentaneo vantaggio firmato Sottil, e sempre sue altre due conclusioni velenose, capaci di far vestire ad Handanovic i panni del supereroe. I due gialli per proteste, però, vanificarono tutto, costringendo i viola in inferiorità numerica, per di più sotto di una rete. Ecco perché vuole riprendersi tutto in una sera, è questione d’orgoglio. Non gli importa che i numeri raccontino di un avversario formato “caterpillar” nello stadio di casa, unica squadra di Serie A a mettere insieme il maggior numero di punti davanti alla propria gente (32 su 59).