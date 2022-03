Cercasi gol disperatamente: Gonzalez a caccia dell’ultimo salto di qualità

Gonzalez non segna dal 24 ottobre

Repubblica Firenze si concentra su Nicolas Gonzalez . L'argentino è uno dei punti fermi della Fiorentina di Italiano. L'ultimo salto di qualità è il gol. Non segna, infatti, dal 24 ottobre e questo stona un po’ se raffrontato con occasioni da gol e conclusioni del giocatore. In campionato, infatti, Gonzalez è il primo dei suoi compagni in quanto a tiri: 41 in totale, dei quali però soltanto 11 nello specchio della porta avversaria.

"Dietro a Biraghi e Bonaventura, per occasioni da gol, c’è Gonzalez ( 24). Il quale spicca anche per altri dati che confermano come ormai gli manchi davvero il gol per definirsi un giocatore completo. O quasi. Infatti è giusto ricordare come nel 40% dei rigori assegnati alla Fiorentina ci sia lo zampino del classe ’ 98. Merito dei suoi movimenti e di quella rapidità che palla al piede lo rende a tratti imprendibile. Non solo. In campo Gonzalez si sacrifica. Tanto che spesso Italiano gli chiede di risparmiare fiato ed energie mentali per essere più lucido in area avversaria al momento della finalizzazione. Nico è il terzo giocatore che riceve più falli in campionato ( 63) dietro a Berardi e Joao Pedro. Ma attenzione, se prendiamo in esame i minuti effettivi giocati dai tre calciatori, ecco che la classifica si ribalta clamorosamente. Gonzalez (1493 minuti totali) di fatto subisce in media quattro falli a partita, mentre Joao Pedro e Berardi, che hanno un minutaggio nettamente superiore al viola, si attestano a circa 2,5 falli subiti a gara a testa".