Gonzalez, con l’Atalanta al massimo in panchina. E il suo Mondiale è a rischio

A tener banco ormai da diverse settimane in casa Fiorentina c'è anche il tema relativo alle condizioni di Nico Gonzalez. L'argentino tornerà oggi dal ritiro con la propria Nazionale nonostante non fosse fisicamente al meglio. E Scaloni, infatti, non ha calcato la mano facendolo sempre allenare a parte e non buttandolo mai in campo in partita. Questo perché, scrive La Nazione, dopo lo spezzone con gol giocato contro il Verona il problema al tallone è tornato a far capolino. In ottica Atalanta rimane particolarmente complesso immaginarlo in campo. Se oggi darà buoni segnali e troverà continuità di allenamento nei prossimi due giorni, potrà al massimo andare in panchina. E questa somiglia più ad una speranza che ad una certezza.