Gonzalez attende ma intanto per i viola è fuori mercato

Il possibile arrivo di Fabio Silvia al Genoa e in conseguente acquisto di Gudmundsson da parte della Fiorentina sarebbe staccato dalla trattativa per cedere Nico Gonzalez che peraltro Commisso ha stoppato. Ma secondo il CorSport come il Genoa aspettava il sostituto dell'islandese anche la partenza dell’argentino potrebbe sbloccarsi anche se Nico per gli uomini di mercato di Commisso nemmeno è da considerarsi al centro di una trattativa (pretattica o verità?). Insomma, ci vuole lo sblocco a tutto una volta per tutte. Ci vuole Fabio Silva al Genoa: e a quel punto la Fiorentina sa di dover farsi trovare pronta.