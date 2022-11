Gonzalez al rientro: le sensazioni sul suo impiego e sulla formazione

Amrabat, Castrovilli, Nico Gonzalez: tutti e tre con il gruppo e sorridenti, tre buone notizie per Italiano che probabilmente non schiererà l'argentino dall'inizio, ma anche convocarlo e averlo per il finale come contro il Verona è un gran passo avanti. Niente di nuovo all’orizzonte, invece, per Riccardo Sottil (ultima partita un mese e mezzo fa), completamente a parte. Con la Sampdoria, scrive La Nazione, è lecito aspettarsi il rientro di giocatori come Dodò, Biraghi, Kouamé e Jovic che hanno riposato a Riga.