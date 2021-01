Gomez, la Fiorentina si è già fatta avanti. Ma l’offerta…

Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bergamo sono già diverse le squadre che si sono fatte avanti per Papu Gomez. Tra queste ci sarebbe anche la Fiorentina, che avrebbe messo sul piatto le stesse cifre proposte a Ribery, circa 4 milioni a stagione. Il Papu al momento non sembra propenso ad allontanarsi troppo da Bergamo e vorrebbe continuare a giocare in Europa.

“Firenze ideale per Gomez, ci metterebbe poco a diventare un idolo”