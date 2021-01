“Firenze ideale per Gomez, ci metterebbe poco a diventare un idolo. Callejon…”

Il telecronista di Sky Riccardo Gentile ha parlato al Pentasport dei possibili movimenti di mercato della Fiorentina:

Secondo me Gomez basterebbe come unico rinforzo alla Fiorentina, negli anni ha acquisito una grande maturità, da tuttocampista. Ha una tecnica superiore, alla squadra di Prandelli manca un giocatore di qualità a centrocampo. Firenze sarebbe la piazza ideale per il Papu, ci metterebbe poco a diventare un idolo. Il messaggio mandato da Prandelli ai suoi ragazzi è stato recepito, non si può rimproverare niente dal punto di vista dell’impegno. Amrabat? Fino a questo momento sta dividendo l’opinione, dovrebbe essere affiancato da uno di qualità. Callejon non può fare tutta la fascia, deve essere messo in condizione di poter sfruttare le proprie caratteristiche con una copertura alle spalle