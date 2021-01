Attacco: il sogno è Gomez, sfida alla Roma per El Shaarawy

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante. Come scrive Tuttosport, resta in piedi l’ipotesi Pavoletti (anche perché al Cagliari potrebbero andare sia Pulgar sia Duncan, ma su quest’ultimo il Verona non si arrende sebbene tenga d’occhio Bourabia del Sassuolo). Il sogno è sempre Gomez che, però, resta in attesa anche di altre offerte dalla Serie A, mentre è sfida alla Roma per El Shaarawy.