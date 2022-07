“Gollorius”, il portiere con il gusto della musica: adesso vietato fallire

In campo a parare, in studio a registrare. Questa è la vita di Pierluigi Gollini , il nuovo portiere della Fiorentina . L'ex Tottenham arriva dall' Atalanta in prestito con diritto di riscatto fermo a 8 milioni.

Non solo la porta, Gollini in arte "Gollorius" è anche un rapper affermato. I soldi ottenuti con i suoi dischi vanno tutti in beneficenza. Adesso però, la testa è al campo. Si perché l'ormai ex Atalanta torna a Firenze dopo aver giocato nelle giovanili. L'obiettivo è ritornare ad alti livelli, dopo un periodo non facile vissuto a Londra. Anche perché, con un Terracciano così, il posto da titolare non è scontato. Lo riporta "La Nazione".