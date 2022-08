Gollini-Terracciano: al via il duello per la porta viola

Spesso si dice che la concorrenza faccia bene, ed è vero, ma forse non in un ruolo delicato come questo. La dimostrazione l’ha data il Napoli la scorsa stagione, dove spesso Spalletti ha alternato Ospina e Meret, sia in campionato che in Europa, con risultati non sempre positivi. Chi scegliere allora? Le caratteristiche sono diverse. Da una parte la reattività sulla linea di porta e la capacità di giocare la palla di Terracciano, dall’altra l’estroverso Gollini e i suoi ottimi tempi di uscita. Nell’ultimo anno non ha praticamente mai giocato, collezionando solo 10 presenze al Tottenham. Dato che gioca a favore di Terracciano, avvantaggiato nelle gerarchie.