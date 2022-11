Gollini, errori e panchina: Terracciano è l’1. E il riscatto si fa lontanissimo

La Nazione scrive oggi che Pierluigi Gollini non immaginava di certo un avvio di stagione così complicato quando ha accettato la proposta della Fiorentina. Anzi: operazione poco rischiosa dal punto di vista economico (prestito con diritto di riscatto) e l’idea di provare a rilanciare nel calcio italiano un prospetto sicuramente interessante per quanto dimostrato in passato, sembrava tutto apparecchiato. Invece fin da Moena Italiano ha applicato il principio dell'alternanza, mai accantonando per principio Terracciano. Poi, qualcosa si è inceppato. Gollini gioca la prima contro la Cremonese e sbaglia in occasione del calcio d’angolo del 2-2. Difficile da dimenticare la notte da incubo di Istanbul, così come l’uscita avventurosa nella partita del Franchi contro il Basaksehir. Tre gare disputate in campionato su dodici , e giovedì sera il numero 95 ha perso anche la sua titolarità in coppa, ufficialmente per un problema fisico di poco conto. L’impressione è che l’alternanza ormai non ci sia più. Anche perché Terracciano nelle ultime partite è sempre risultato uno dei migliori in campo. Il riscatto a 9 milioni, ora come ora, è utopia.