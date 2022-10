Gollini, a Bergamo i giorni migliori. Il ritorno dove è stato un idolo

Pierluigi Gollini torna da ex nello stadio che lo ha visto protagonista, con belle pagine scritte sia in Italia che in Europa. L'edizione fiorentina di Repubblica, il portiere viola si ritroverà di fronte quel Gasperini che è stato il motivo principale del suo addio eppure, numeri e prestazioni alla mano, quel giocatore ammirato in nerazzurro è rimasto nel passato e anche la sua esperienza a Firenze non è iniziata nel migliore dei modi. Il portiere infatti è scivolato dietro a Terracciano nelle gerarchie viola e "Gollo" non è riuscito a dimostrare il proprio valore, con diversi passaggi a vuoto.