Gollini: 10 anni dopo è tutta un’altra storia

Due lustri sono passati da quando un diciassettenne Pierluigi Gollini lasciò Firenze con destinazione Manchester. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, la partenza del portiere allora suscitò il malumore del DS Pantaleo Corvino, con l'estremo difensore che in seguito cominciò il suo viaggio tra i professionisti approdando nel tempo al Verona, Aston Villa, Atalanta e Tottenham. Esperienze non sempre gratificanti, ma che sicuramente hanno temprato Gollo, che ieri ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno a Firenze. "Per me si riapre un capitolo mai chiuso - ha affermato il portiere - sono felice di tornare per chiudere un cerchio di quella che è stata la mia vita, il percorso della mia carriera da quando ero ragazzino ad oggi". Del resto anche nei testi delle sue canzoni Gollorius (questo il nickname da rapper di Gollini) ha parlato di "fatica per arrivare al successo", con la Fiorentina che ha ripreso parte del testo di "Rapper con i guanti" per ufficializzare il suo arrivo.