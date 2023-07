Gol e visite mediche: Cabral e Arthur si prendono la scena

Repubblica Firenze si concentra su Arthur Cabral e Arthur Melo . Il primo, contro il Parma, ha siglato il gol del pareggio con un bel tiro, frutto di una bella giocata e per una volta alla soluzione di potenza ha preferito, con buon esito, un destro di precisione all’angolino. Uno squillo all’interno di una partita ingiudicabile con altri parametri visti i pochi giorni di preparazione e il caldo. Una rete che però certifica come Cabral si sia presentato in ritiro con grande voglia e anche una discreta condizione fisica: rispetto a un anno fa a Moena i carichi di lavoro sono stati fin da subito assorbiti e anche il sorriso del primo giorno - ha fatto il giro del web il suo scambio di battute con Barone dentro l’Apecar tutta viola - ha testimoniato un nuovo corso, un inizio di anno in cui anche le voci di mercato e di partenza restano sullo sfondo, per ora.

Gli estimatori di Cabral non mancano: dall’Inghilterra il Daily Mail ha rilanciato un interesse del Tottenham per l’attaccante in caso di addio di Kane. Uno scenario suggestivo ma che testimonia che in fondo qualcosa intorno all’ex Basilea potrebbe muoversi. La Fiorentina dal canto suo valuta Cabral più di dieci milioni, è vogliosa di salvaguardare un investimento fatto nel gennaio 2022 e al netto degli apprezzamenti di Italiano per Dia eNzola, i nomi più ricorrenti in attacco del calciomercato, ha deciso che non ci saranno nuovi acquisti prima di qualche cessione.