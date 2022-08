Gol e alternative: la forza dei viola sta nei vari interpreti

Il Corriere dello Sport di oggi analizza l'avvio di stagione della Fiorentina di mister Italiano, denotando come i viola abbiano trovato finora 5 gol con 5 giocatori diversi nelle loro prime due partite stagionali tra campionato e Conference League. Bonaventura, Jovic, Mandragora, Nico Gonzalez, Cabral sono stati i primi realizzatori dei gigliati in quest'annata, con Vincenzo Italiano che sorride ma evidenzia anche le tante occasioni non concretizzate (forse unico neo ad ora li davanti). Rispetto alla passata stagione dove il tecnico lamentava una carenza di reti dopo la partenza di Vlahovic, adesso il problema sembra superato ed il duo Jovic-Cabral porta un'interessante alternanza li davanti come affermato dallo stesso allenatore. Nico Gonzalez con il Twente ha portato intensità e qualità, ed il suo compito quest'anno sarà quello di crescere ulteriormente aumentando le siglature, mentre Sottil è ormai sotto i riflettori. Bene anche Kouame in questo avvio, mentre unica nota dolente è quella relativa a Ikone, apparso in ritardo fisicamente e molto sottotono. Troppo pochi ad ora i minuti di Saponara infine, con mister Italiano che lo tiene caldo però per le prossime uscite. I 5 giocatori diversi a segno in queste due partite portano comunque un chiaro segnale, quello che ci sono vari interpreti in questa viola e che le reti possono arrivare anche dal centrocampo, anche se servirà più cinismo per portare avanti nel migliore dei modi il campionato ed il sogno europeo.