Glik, leader del Benevento: garanzia ed esperienza al servizio di Inzaghi

Sul Corriere Dello Sport Stadio oggi in edicola c’è spazio anche per un focus sul Benevento e su uno dei suoi leader: Kamil Glik. Il centrale ex Torino è sicuramente fra gli uomini più rappresentativi della squadra, tanto da aver toccato nella scorsa trasferta a La Spezia la quota di 300 presenze in A. Un giocatore che ha disputato la Champions ma ha giocato molto anche per non retrocedere, inculcando sempre il solito messaggio ai compagni: concentrazione e fiducia. E il calendario giallorosso prevede tanti scontri diretti in casa. E la parola magica è insieme: solo con il gruppo si raggiungono i risultati, soprattutto in difesa. Un concetto chiaro, che anche il presidente Vigorito ha sempre portato avanti per la sua squadra.

E forse nessuno avrebbe immaginato che quello con la Fiorentina potesse diventare uno scontro diretto per mantenere la categoria: ma ora fare proprio questo match vorrebbe dire mettere un tassello grande così sulla salvezza.