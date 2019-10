Gli imprescindibili: Montella riparte da tre certezze

La scelta è più facile quando tutto va bene. Lo sa anche Montella, che studia il Brescia – e avrà ancora tempo per farlo – e che nelle ultime uscite ha sempre riproposto gli stessi undici, contro ogni avversario. Il Corriere Dello Sport questa mattina si sofferma in particolare sui tre moschettieri ai quali il tecnico si è sempre affidato e che gli hanno permesso di conquistare 11 punti su 15. Si tratta di Caceres, Dalbert e Ribery: inevitabilmente assenti nelle prime giornate a causa di contratti ancora da sistemare per i primi due e per una forma fisica non al top per il francese, dal quarto turno in poi sono diventati imprescindibili nello scacchiere viola. L’uruguaiano abile a far ripartire l’azione, l’ex Inter bravo a spingere sulla fascia e Ribery sempre più in crescita e in grado di strappare applausi e segnare. L’asticella si sta alzando anche per lui, che è ancora a caccia dei 90′ interi.

E INTANTO TUTTO IL GRUPPO È A DISPOSIZIONE PER BRESCIA