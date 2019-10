Dal Centro Sportivo: gruppo al completo. E Chiesa è recuperato al 100%

Dopo quasi due settimane a ranghi ridotti, Vincenzo Montella ha finalmente tutti i suoi calciatori a disposizione. Come riporta Radio Bruno, al Centro Sportivo si sono rivisti anche i sudamericani Caceres, Pulgar e Pedro, ultimi a rientrare dai rispettivi impegni con le nazionali. Niente tattica nel pomeriggio di oggi: la Fiorentina ha lavorato in palestra e sulla parte atletica.

La buona notizia per il mister viola è il ritorno completo in gruppo di Federico Chiesa. Il n° 25 si è allenato per tutta la seduta con i compagni ed è di fatto recuperato per la sfida di lunedì con il Brescia.