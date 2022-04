Gli ex allievi su Italiano: “Può bissare l’impresa di Napoli”

Parlano Luca Pagliaruolo e Felice Evacuo, giocatori di Italiano al Trapani

Nell'articolo di Repubblica Firenze incentrato su Vincenzo Italiano come uomo delle finali, troviamo anche le parole di Luca Pagliarulo, capitano del Trapani ai tempi della promozione in Serie C (2018-19): "Italiano prepara le gare in maniera molto maniacale, cercando di imporre sempre il proprio gioco e di sovrastare l’avversario. Negli scontri diretti ha sempre voluto giocarsela a viso aperto, sia all’andata che al ritorno. È la sua mentalità: andare in campo avversario e fare la partita, senza alcun timore. E anche il fatto di trovarsi sotto di un gol, sarà da stimolo per lui. Lo caricherà. Riesce a trasformare quel che per qualsiasi altro potrebbe essere uno svantaggio, in un punto di forza dentro lo spogliatoio".