Gli esterni devono convincere Italiano, altrimenti a gennaio…

Il Corriere Fiorentino, soffermandosi sugli esterni della Fiorentina, si chiede se ci sarà bisogno di qualche innesto. Italiano prova una turnazione quasi scientifica, senza trovare la soluzione. Restano nove partite, per chiudere l’anno. Nove esami per convincere Italiano a non fare l’ennesimo tentativo con la società perché gli prenda un esterno (secondo Lady Radio ci sarebbero stati dei contatti con Felipe Anderson della Lazio, in scadenza di contratto a giugno e per il momento lontano dal rinnovo) che contempli, nel proprio vocabolario, la voce del verbo segnare.